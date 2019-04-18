أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم في جدة، رئيس وزراء جمهورية العراق السيد عادل عبدالمهدي .

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على الدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، مشيرًا إلى حرص العراق على تعزيز علاقته مع المنظمة التي دعمت العراق وشعبه.

من جهته، عبر الأمين العام عن ثقته في أن تحقق الحكومة العراقية الجديدة المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات المتينة بين جمهورية العراق ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤكدًا حرص المنظمة على تطوير هذه العلاقات لما فيه خير الأمة الإسلامية.

وشدد العثيمين على أن المنظمة لن تدخر جهدًا في مساندة ودعم العراق خاصة في هذه المرحلة المهمة التي تتضافر فيها الجهود لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب.