"موديز" ترفع تصنيف الدين السيادي لمصر

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس تصنيف الدين السيادي لمصر متوقعة آثارا ايجابية للاصلاحات التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورفعت الوكالة تصنيف مصر الى بي2 بعد ان كانت بي3 سابقا. ويعتبر ذلك تحسنا حتى ان بقي التصنيف ضمن فئة بي حيث ترى موديز ان الدين المصري يبقى في الصنف المضارب ومعرضا لمخاطر عالية.

وقالت الوكالة التي توقعت تسارعا في النمو بمصر "ان الاصلاحات الاقتصادية وفي الميزانية الجارية ستسهم في تحسن تدريجي لكن منتظم لمؤشرات الموازنة المصرية".

ويأتي اعلان موديز في وقت يشارك فيه الناخبون المصريون في استفتاء نهاية الاسبوع محسوم سلفا، بشأن تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

