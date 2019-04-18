أمريكا تفوز بحكم في منظمة التجارة العالمية بشأن حصص فرضتها الصين على واردات الحبوب

كسبت الولايات المتحدة اليوم الخميس حكما من منظمة التجارة العالمية ضد نظام للحصص فرضته الصين على واردات الأرز والقمح والذرة، بعد أن نجحت في حجتها بأنه يقيد السوق أمام صادرات الحبوب الأمريكية. والحكم في القضية التي أقامتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في أواخر 2016، هو ثاني انتصار من نوعه للولايات المتحدة في شهرين وجاء وسط محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي مارس ، فازت واشنطن بحكم في منظمة التجارة بشأن دعم الصين لأسعار الحبوب.