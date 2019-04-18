وزير النقل يبحث مع نظيره العراقي منظومة النقل بين البلدين

التقى وزير النقل الدكتور نبيل العامودي صباح اليوم، بوزير النقل العراقي المهندس عبدالله لعيبي المالكي بالرياض، ويأتي هذا اللقاء ضمن روزنامة المجلس التنسيقي السعودي العراقي في دورته الثانية، وشهد اللقاء إجراء مباحثات حول المواضيع المتعلقة بمنظومة النقل بين البلدين، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بينهما، تأكيدًا لمساعي المجلس على تحقيق أهدافه، وشارك في اللقاء رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود.
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