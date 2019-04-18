محافظ هيئة الاستثمار يبحث مع نظيره العراقي الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة

التقى محافظ الهيئة العامة للاستثمار ابراهيم العمر، في الرياض اليوم، رئيس هيئة الاستثمار الوطني بجمهورية العراق سامي رؤوف الاعرجي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار، وبحث الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة ، وأوجه التعاون وسبل تشجيع القطاع الخاص في البلدين الشقيقين .

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد استضافت يوم أمس بمقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وفداً اقتصادياً عراقياً مكون من أكثر من 70 رجل أعمال يمثلون القطاع الخاص في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي الحالية للمملكة.