"الزكاة والدخل" تحدد 30 أبريل موعدًا نهائيًا لتقديم الإقرارات الضريبية والزكوية لأغراض تسعير المعاملات

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل قراراً إدارياً ينص على أنه يجب على جميع الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات الذين يكون الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية والزكوية (الإقرار رقم (8) في تاريخ 1 / 1 / 2019م، أو بعده) استكمال نماذج تسعير المعاملات وتقديمها للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن يوم الثلاثاء 30 / 4 / 2019م، الموافق 25 / 8 / 1440هـ، هو الموعد النهائي لجميع الأشخاص الخاضعين لتعليمات تسعير المعاملات والمُلزمين نظامًا بتقديم إقراراتهم الضريبية في الفترة من 1 / 1 / 2019م، وحتى 30 / 4 / 2019م، لإكمال نموذج تسعير المعاملات وتقديمها للهيئة.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتمدت تعليمات تسعير المعاملات بتاريخ 15 / 2 / 2019م، التي تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الذي تهدف من خلاله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع دول مجموعة العشرين G20، إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة