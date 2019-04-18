هيئة الزكاة والدخل تطلق مشروع نظام الحوسبة السحابية والمعلوماتية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن نشرها مشروع نظام المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة GAZT. GOV.SA.ويهدف هذا المشروع لجذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية وتقنية المعلومات من خلال منح المستثمرين مزايا ضريبية وغير ضريبية امتدادًا لاختصاص الهيئة، وفي سبيل الوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبكفاءة فنية عالية.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل المختصين، وجميع الأطراف المعنية وذات العلاقة إلى الاطلاع على مشروع النظام عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وإبداء الآراء والملحوظات – إن وجدت- حيالها، وإرسالها على البريد الإلكتروني ([email protected]).

وقد حددت الهيئة تاريخ 19/8/1440هـ، والموافق 25/4/2019م موعدًا نهائيًا لاستلام الآراء.