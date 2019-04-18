السعودية والعراق تؤكدان على أهمية استثمار الإرث السياسي والتاريخي والديني

بناء على الدعوة الموجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي لزيارة المملكة. وانطلاقا من الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين السعودية والعراق وترسيخا للعلاقات وللرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع واستثمارا للإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فقد قام رئيس الوزراء بزيارة المملكة خلال الفترة من 12 إلى 13 شعبان.

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس وزراء العراق الدكتور عادل عبدالمهدي جلسة مشاورات تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي. وقد أكد خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين السعودية والعراق وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاما مع توجه القيادتين.

كما التقى رئيس الوزراء العراقي بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك. وعلى هامش الزيارة تم عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية برئاسة وزيري خارجية البلدين .