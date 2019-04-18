نيكي ينخفض 0.02% في بداية التعامل بطوكيو

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.
وهبط نيكي 0.02 في المئة إلى 22274.13 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 في المئة إلى 1631.62 نقطة.
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