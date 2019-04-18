الأسهم تخترق حاجز 9200 نقطة بدعم «المصارف».. والسيولة تقفز إلى 4.7 مليار ريال

اخترقت الأسهم السعودية حاجز 9200 نقطة لتغلق عند 9238 نقطة بمكاسب 98 نقطة بنسبة 1 في المائة، وحقق مؤشر "ام تي 30" أداء أفضل مع ارتفاعه 1.2 في المائة، ليكسب 16 نقطة، ويغلق عند 1376 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم أساسي من "المصارف" بقيادة سهم "الراجحي". وأشير في التقرير السابق إلى إمكانية الوصول إلى مستويات 9250 نقطة وجاء الإغلاق دونها بنحو 12 نقطة، ومن ناحية فنية ستواجه السوق مقاومة صعبة عند مستويات 9250 نقطة، إلا أن قرب موعد زيادة وزن السوق في مؤشر "فوتسي-راسل" سيسهم في زيادة القوة الشرائية، ما يبقي التحدي أمام السوق الثبات على المستويات الحالية وعدم خسارتها بعد الموجة الشرائية الأجنبية. ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للربع الأول، ما يبقي العوامل الأساسية دون تغير جوهري.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9139 نقطة، وحقق تراجعا طفيفا ثم اتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 9238 نقطة رابحا 1 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9238 نقطة رابحا 98 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت السيولة 39 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 37 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 33 مليون سهم متداول لتصل إلى 166 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 128 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.79 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.75 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.72 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 321 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "مصرف الإنماء" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 26.85 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 14.80 ريال، وحل ثالثا "السعودي الفرنسي" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 40.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اتحاد الخليج" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 15.34 ريال، يليه "أسمنت السعودية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 60 ريالا، وحل ثالثا "الخزف" بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق عند 19.72 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 783 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 587 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 411 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية