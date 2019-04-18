«نمو» تضيف 3 نقاط وسط تراجع قيمة التداول 43 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" ثلاث نقاط بنسبة 0.1 في المائة؛ لتغلق عند 3624 نقطة. وتراجعت قيم التداول 43 في المائة إلى 1.3 مليون ريال، بمعدل ثمانية آلاف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 58 في المائة إلى 73 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.44 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 104 صفقات لتصل إلى 160 صفقة. وارتفع سهما "باعظيم" بنسبة 1.2 في المائة؛ ليغلق عند 28.50 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 0.35 في المائة؛ ليغلق عند 28.75 ريال. بينما تصدر المتراجعة "أبومعطي" بنسبة 1.4 في المائة؛ ليغلق عند 13.70 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.36 في المائة؛ ليغلق عند 10.96 ريال. واستقرت بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 376 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 321 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 238 ألف ريال.