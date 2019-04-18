إلى متى سنظل أكثر صحة وغنى وبهجة وحرية؟

مع التقاط الجوال عند الاستيقاظ، نشعر كما لو أننا نعيش في أوقات عصيبة. على وسائل التواصل الاجتماعي، يصرخ الجميع بدءا من رئيس أقوى دولة في العالم، وكذلك هو الحال في المستويات الأدنى من الآخرين، فيما بينهم.

فنزويلا وبريطانيا في حالة انهيار سياسي. من خلال تصفح الفظائع اليومية، على شاكلة الأطفال المهاجرين المحتجزين في أقفاص، إلى الطلب من أطفالك الذهاب إلى المدرسة، لكي ينتهي بهم المطاف على الجانب الصحيح من عدم المساواة.

مع ذلك، قد نتذكر هذه الحقبة على أنها فترة فاصلة سعيدة: الأوقات الجيدة قبل أن يتدهور كل شيء.

لطالما جادل أكاديميون مثل ستيفن بينكر من جامعة هارفارد والإحصائي السويدي الراحل هانس روزلينج، في أن الإنسان المتوسط لم يحصل في حياته على أوقات جيدة للغاية مثلما يفعل اليوم.

الأمور فظيعة، إلا حين تقارَن بالتاريخ كله. على سبيل المثال:

يقول البنك الدولي إن شخصا واحدا فقط من أصل عشرة أشخاص عاشوا في فقر مدقع في عام 2015 (ما يعني أنهم استهلكوا أقل من 1.90 دولار يوميا، بعد تعديلها وفقا للأسعار المحلية)، بانخفاض من 36 في المائة في عام 1990.

تقول منظمة الصحة العالمية إن الطفل العادي المولود في عام 2016، من المتوقع أن يعيش 72 عاما. وهذا ارتفاع بنحو 5.5 عام منذ عام 2000، بينما الشخص الإفريقي العادي اكتسب 10.3 عام، إلى حد كبير بسبب تحسين بقاء الأطفال على قيد الحياة وزيادة فرص الحصول على العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية.

توفي أقل من 90 ألف شخص في النزاعات المنظمة التي تضمنت جهات فاعلة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة في عام 2017، وفقا لتقرير من مجموعة أوبسالا كونفليكت ديتا جروب Uppsala Conflict Data Group.

هذا أقل من الذروة الأخيرة في عام 2014، وأقل بكثير من فترة الأعوام 1946 - 1990 كنسبة من عدد سكان العالم.

باختصار، لم يزعزع الاتجاه الشعبوي السلام العالمي. علينا أن نعترف أن رقم 68.5 مليون شخص من الأشخاص المهجَّرين قسريا اليوم (كثير منهم يعيشون في ظروف مروعة) هو الأعلى في التاريخ، لكن ذلك يرجع جزئيا إلى أن الحروب أصبحت أقل فتكا، مع فرار اللاجئين.

انخفض عدم المساواة العالمية، حيث تسد البلدان الآسيوية الفجوة مع الغرب. على أن كثيرا من البلدان الغربية قد تعافت أيضا من الأزمة المالية. متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة بلغ 61372 دولارا في عام 2017، أي نحو المستوى نفسه في عام 2007، واستمر بالارتفاع منذ ذلك الحين.

إذا استمر التوسع الاقتصادي منذ عشرة أعوام في أمريكا إلى ما بعد تموز (يوليو) المقبل، فسيصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

على الرغم من تراجع الديمقراطية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2005 (وفقا لهيئة المراقبة فريدوم هاوس)، إلا أن أعدادا متزايدة من الناس يصبحون أكثر حرية لعيش حياة تحقق طموحاتهم.

النساء وذوو الاحتياجات الخاصة يستفيدون من اعتراف متأخر من أنه لا يوجد بشر من الدرجة الثانية.

منذ عام 2013، اكتسب كثير من "قوانين مكافحة التمييز زخما في جميع أنحاء العالم"، كما يقول المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية.

لا تزال أمامنا مسافة هائلة بحاجة إلى أن نقطعها، لكن في جميع أنحاء العالم، ربما يكون هذا أفضل وقت على الإطلاق لتكون أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسوأ ما في تغير المناخ لم يحدث بعد

إذا كانت الأمور تبدو مروعة، فإن هذا يرجع جزئيا إلى الطريقة التي نستهلك بها الآن الأخبار.

قبل نشر الأخبار التلفزيونية، كانت الفظائع الجماعية مثل محرقة يهود أوروبا، والمجاعة الأوكرانية، والقفزة العظمية للتقدم في الصين، بل حتى الإبادة الجماعية في رواندا، تحدث في السر.

اليوم نرى فظائع فردية على هواتفنا الذكية: إطلاق النار على المصلين في جامع في نيوزيلندا، أو رجال شرطة أمريكيون يقتلون السود، أو قنبلة أو براميل متفجرة من الجو، تضرب منزلا في سورية.

هذا أمر مروع، إلا أنه يستثير أيضا ضرورة اتخاذ إجراءات لوقف هذه الفظائع؛ حيث تم إحراج الإدارة الأمريكية على نحو دفعها للتخلي عن سياستها، بفصل الأطفال المهاجرين عن والديهم على الحدود المكسيكية.

لا نزال نحاول فهم كيفية العيش مع وسائل التواصل الاجتماعي. لقد وضعتنا على اتصال وثيق مع العنصريين المعادين للمجتمع، الذين يصدرون تهديدات بالقتل والاغتصاب.

شبكة الإنترنت تنتج عنفا افتراضيا أكثر بكثير من العنف الحقيقي. في الواقع، أنواع الأشخاص الذين كانوا قبل 25 عاما يهاجمون السيدات العجائز، أصبحوا الآن يتصيدون مستخدمي الإنترنت داخل منازلهم.

كثير من علماء الجريمة ربطوا وصول الإنترنت وألعاب الفيديو بالتراجع طويل الأمد في جرائم العنف في جميع أنحاء الغرب. لقد انخفض معدل جرائم العنف في الولايات المتحدة بنسبة 74 في المائة بين عام 1993 وعام 2017، وذلك وفقا لمكتب إحصائيات العدل.

لذلك فإن هذه أوقات جيدة نسبيا. بيد أنه على الأرجح لن تستمر. منطقة اليورو تبدو على حافة الركود، وتعتقد سوق السندات أن الولايات المتحدة متجهة إلى هناك أيضا.

هذا الشهر، من المحتمل أن يحدث البريكست أو يتأخر، عندئذ يمكن أن تعلق بريطانيا في حزبية غاضبة طويلة الأمد على النمط الأمريكي.

ثم هناك الحرب. الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والبرازيل، جميعها لديها زعماء متعصبون قوميا. حقبة "بلدي أولا" قد يتبين أنها مسالمة بقدر الحقبة متعددة الأطراف السابقة، بيد أن هذا المستوى بات مرتفعا بشكل ملحوظ اليوم. من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد بنت صواريخ نووية عابرة للقارات، بينما كانت الولايات المتحدة وروسيا تعملان على تعليق معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في شباط (فبراير) الماضي.

يقول بينكر إن الناس دائما ما يشعرون بالقلق بشأن التهديدات المستقبلية التي لا تتحقق أبدا.

إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالتهديد الكبير، أي تغير المناخ، يتعثر حتى أدنى مستوى تفاؤل لديه. في كتابه الأخير: التنوير الآن Enlightenment Now، يعترف: "الجهود اللازمة لمنع تغير المناخ هائلة، وليس لدينا أي ضمان من أن التحولات الضرورية في التكنولوجيا والسياسة، ستكون موجودة خلال وقت قريب، بما فيه الكفاية لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، قبل أن تتسبب في أضرار شاملة".

قد تكون الإنسانية مثل ممارس لعبة فيديو يكافح لشق طريقه عبر كثير من التنانين، إلا أنه سيتم إخراجه، في نهاية المطاف.