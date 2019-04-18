استمرار تراجع الذهب في التعاملات الأمريكية لليوم الرابع على التوالي

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا لليوم الرابع على التوالي في تعاملات اليوم، لتقترب من أقل مستوى لها خلال العام الحالي في ظل تزايد جاذبية الأصول الأعلى مخاطرة على خلفية التفاؤل بنجاح المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والبداية الجيدة لموسم إعلان النتائج ربع السنوية للشركات الأمريكية، ونمو الاقتصاد الصيني بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقلص الذهب خسائره المبكرة الكبيرة في ختام التعاملات.

وحافظ الدولار الأمريكي على قيمته في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى رغم تراجعه الطفيف على خلفية نمو الاقتصاد الصيني بأكثر من التوقعات.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم بمقدار 0.60 دولار إلى 1276.60 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وكان الذهب تراجع أمس بمقدار 14.10 دولار أي بنسبة 1.1% إلى 1277.20 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.024 دولار إلى 14.939 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.0370 دولار إلى 2.9675 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات رسمية اليوم تحقيق الاقتصاد الصيني معدل نمو 6.4 % في الربع الأول من العام الحالي، ليظل المعدل على ما كان عليه في الربع الأخير من عام 2018 . وجاء معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم أفضل من توقعات المحللين التي كانت 6.3% من إجمالي الناتج المحلي..

وفي واشنطن، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة واصل تراجعه بشكل مفاجئ في فبراير الماضي. وأوضحت الوزارة أن معدل العجز تراجع بمقدار 1.7 مليار دولار ليصل إلى 49.4 مليار دولار. وفي المقابل، كان محللون توقعوا وصول قيمة العجز إلى مستوى أكبر عند 53.5 مليار دولار. كانت قيمة العجز التجاري الأمريكي وصلت إلى 51.1 مليار دولار في يناير الماضي ليتقلص للشهر الثاني على التوالي بعد أن كان وصل في ديسمبر الماضي إلى 59.9 مليار دولار، وهي أعلى قيمة له منذ عشرة أعوام.