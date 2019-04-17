بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بفعل خسائر لأسهم شركات الرعاية الصحية

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف اليوم الأربعاء بفعل خسائر لأسهم شركات الرعاية الصحية ألقت بظلالها على سلسلة أرباح إيجابية للشركات وبيانات اقتصادية متفائلة من الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 2.51 نقطة، أو 0.01%، إلى 26450.15 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.61 نقطة، أو 0.23%، ليغلق عند 2900.45 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 4.10 نقطة، أو 0.05%، إلى 7996.08 نقطة.