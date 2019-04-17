أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف اليوم الأربعاء بفعل خسائر لأسهم شركات الرعاية الصحية ألقت بظلالها على سلسلة أرباح إيجابية للشركات وبيانات اقتصادية متفائلة من الولايات المتحدة والصين.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 2.51 نقطة، أو 0.01%، إلى 26450.15 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.61 نقطة، أو 0.23%، ليغلق عند 2900.45 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 4.10 نقطة، أو 0.05%، إلى 7996.08 نقطة.
أنت هنا
- الرئيسية
- أسواق الأسهم
- العالمية
- بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بفعل خسائر لأسهم شركات الرعاية الصحية
أسواق الأسهم- العالمية
- وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- وزارة العدل تتيح الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً
- 129 مليون ريال صافي أرباح "زين السعودية" خلال الربع الأول من 2019
- هيئة السياحة والتراث الوطني في القصيم تعيد لـ "صخرة عنترة " صفائها
- تعهدات باول تقفز بالأسهم الأمريكية 4 % وتنعش البورصات العالمية
- محافظ "ساما": مؤتمر القطاع المالي سيكون له أثر على القطاع الخاص والمواطنين
- "جيت إيروايز" الهندية تعلق جميع رحلاتها المحلية والدولية
- وفاة رئيس بيرو السابق جارسيا بعدما أطلق النار على نفسه لتجنب الاعتقال
- سهم "بوينج" يسجل تراجعا تاريخيا بسبب وقف تشغيل الطائرة "بوينج 737 ماكس8"
أضف تعليق