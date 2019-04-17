سويسرا تراقب المخاطر الصحية المحتملة لشبكات اتصالات الجيل الخامس

قالت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء إنها ستقدم نظاما للمراقبة بهدف تهدئة المخاوف من الأثر الصحي المحتمل لانبعاث تردد شبكات المحمول المشغلة بتقنية الجيل الخامس وتنظيم طرح هذه التكنولوجيا المتطورة.

ووافق مجلس الوزراء على تكليف وكالة البيئة الاتحادية بقياس مستويات ما يسمى الإشعاع الكهرومغناطيسي وتقييم المخاطر وإعلام الجمهور بصورة دورية بما تتوصل إليه من نتائج.

ويتزامن هذا الإجراء مع إخفاق بعض الأقاليم السويسرية في إصدار تراخيص للنوع الجديد من الهوائي المطلوب لدعم خدمات الجيل الخامس، رغم أن مزادا بهذا الصدد جمع 380 مليون فرنك سويسري (377 مليون دولار).

وكان تقرير حكومي أفاد بأن ما يزيد بقليل على نصف سكان سويسرا يخشون من المخاطر المحتملة للإشعاع الصادر عن هوائي شبكات المحمول المشغلة بتقنية الجيل الخامس، مما أثار تحفظات بشأن الأثر الصحي المحتمل لكون السلطات لا تقيس مستويات الإشعاع بشكل منتظم.