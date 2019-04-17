السعودية تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية .