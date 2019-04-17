«المالية»: قريبا .. رواتب موظفي الدولة عبر منصة «اعتماد»

أكد محمد الجدعان؛ وزير المالية، أهمية الإعداد الجيد للميزانية العامة للدولة لتعزيز الاستدامة وكفاءة الإنفاق، مضيفا أنه "لا يمكن أن يكون الإعداد الجيد للميزانية مسؤولية جهة دون أخرى، بل لا بد من بناء استراتيجية واضحة وآليات عمل مشتركة تخضع لحوكمة عالية وتتميز بالشفافية والإفصاح في مختلف الأجهزة الحكومية، لتحقيق هدفين رئيسين هما رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات".

وأضاف الجدعان في كلمته خلال "منتدى ميزانية 2020" الذي تنظمه وزارة المالية ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم في الرياض، أمس، "ندرك في وزارة المالية أبعاد أدوارنا الاستراتيجية خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تشهدها المملكة، في إطار تحقيق برامج "رؤية 2030" لتمكين الوزارة والهيئات الحكومية من تنفيذ مبادراتها، ويعد هذا المنتدى دليلا واضحا على هذا النهج".

وأشار إلى إطلاق استراتيجية وزارة المالية من عنصرين مهمين هما الالتزام وتكريس مفهوم الشراكة لمختلف الأجهزة الحكومية، مضيفا "نحن نتشارك جميعا التحديات في إعداد الميزانية الفاعلة التي تسعى إلى تحقيق الطموحات وتدعم الاستدامة المالية، ولدينا التزام كامل بتمكين القيادات المالية في مختلف مشاريع الوزارات وبرامجها ذات العلاقة وإتاحة فرصة تبادل الخبرات وفق أعلى المعايير".

وأكد الجدعان حرص وزارة المالية على أن يتضمن المنتدى محاور مهمة تتعلق بالتخطيط المالي للأجهزة الحكومية ودور الأتمتة في تحقيق الأهداف وتعزيز الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز القدرات البشرية على كافة المستويات.

وتوقع نتائج مهمة من المنتدى تتمثل في رسم مسار واضح للميزانية، يتميز بالدقة والشفافية والوضوح، مع أهمية الخبرات التي ستقدم والتجارب التي ستعرض، لجميع العاملين في القطاعات المالية في الأجهزة الحكومية.

من جانبه، كشف أحمد الصويان؛ وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أن عام 2019 سيكون العام الأخير للتعاملات الورقية بين وزارة المالية والجهات الحكومية والخاصة، إذ سيتم إيقافها بشكل كامل، وتقديم الخدمات كافة للقطاعين الحكومي والخاص بشكل إلكتروني عبر منصة "اعتماد".

وقال الصويان في كلمته خلال المنتدى "سنبدأ قريبا تقديم خدمات الرواتب وإدارة السفر والإركاب، للموظف الحكومي بشكل تدريجي عبر منصة اعتماد".

وأضاف الصويان، أن "ما تبقى من خدمات سيكون متاحا قريبا على المنصة، خاصة ما يتعلق بالعهد والسلف والتسويات وتغذية الصناديق، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتقارير".

وأوضح، أن الجهات الحكومية كافة بإمكانها أن تطلع على التفاصيل التي تحتاج إليها وفقا لأي عملية مالية سواء كانت منافسات أو عقودا أو أوامر دفع وصرف وغيرها، مضيفا "لدينا خريطة طريق واضحة جدا، ونحاول كل شهر إصدار حزمة من الخدمات لضمان تحقيق المستهدفات".