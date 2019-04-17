"جيت إيروايز" الهندية تعلق جميع رحلاتها المحلية والدولية

أعلنت شركة "جيت إيروايز" الهندية للطيران اليوم الأربعاء تعليق جميع رحلاتها المحلية والدولية، بعد إقلاع آخر رحلاتها اليوم. وتبذل "جيت إيروايز" التي كانت حتى شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي ثاني أكبر شركة طيران هندية من حيث القيمة السوقية، جهودا مضنية من أجل استمرار انشطتها في ظل ديونها التي تتجاوز مليار دولار.

وذكرت الشركة أنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد أن رفض اتحاد الدائنين طلبها بالحصول على تمويل إضافي طارئ.

يذكر أنه بدون الحصول على هذا التمويل، لن تتمكن الشركة من سداد قيمة استهلاكها من الوقود وغيره من الخدمات الحيوية المطلوبة لمواصلة عملها.

وذكرت الشركة في بيان إنها قررت وقف جميع رحلاتها الداخلية والخارجية على الفور، مضيفة أنه لا يوجد أي خيار سوى الوقف المؤقت للرحلات.

في الوقت نفسه، ستنتظر الشركة الآن تقديم اتحاد الدائنين برئاسة "بنك الهند العمومي" عرض استحواذ عليها.

وتمتلك الشركة 119 طائرة، وكانت تقوم بتسييرها إلى 56 وِجهة داخل الهند وخارجها. وخلال الأسابيع الماضية، اضطرت "جيت إيروايز" إلى وقف طيران معظم أسطولها بعد شهور من العجز عن تسديد الديون ودفع مستحقات المؤجرين والموردين والطيارين.