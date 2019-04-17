أبوظبي تسمح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية

قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية اليوم الأربعاء إن أبوظبي ستتيح للأجانب حق تملك العقارات في المناطق الاستثمارية، وفقا لقانون أصدره حاكم الإمارة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونص القانون الجديد على أنه يحق "لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات"، بحسب الوكالة.

