العجز التجاري الأمريكي يسجل أقل مستوى في 8 أشهر

انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة إلى أقل مستوى في ثمانية أشهر في فبراير مع تراجع الواردات من الصين بما يشير إلى أن سياسة "أمريكا أولا " التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب تؤتي ثمارها.

وينبئ الانكماش المفاجئ للعجز التجاري الذي كشفت وزارة التجارة عنه اليوم الأربعاء بوتيرة أقوى للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام عما كان متوقعا في بداية السنة.

وكان هبوط الواردات من الصين بنسبة 20.2 بالمئة هو المحرك الرئيسي لتراجع العجز 3.4 بالمئة إلى 49.4 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يتسع العجز التجاري إلى 53.5 مليار دولار في فبراير.

وهبط عجز التجارة السلعية مع الصين 28.2 بالمئة إلى 24.8 مليار دولار في فبراير شباط مع زيادة الصادرات الأمريكية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 18.2 بالمئة.

وزاد إجمالي الصادرات الأمريكية 1.1 بالمئة بينما نمت الواردات 0.2 بالمئة.