أسهم أوروبا تتراجع من أعلى مستوى في 8 أشهر

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقول فيه المحللون إن من المبكر للغاية الحديث عن تعاف في الصين على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة أفضل من التوقعات في الربع الأول من العام.

وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد مكاسب لخمس جلسات على التوالي.

وانخفض سهم مجموعة بي.اتش.بي 2.7 بالمئة ليضغط بقوة على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني والمؤشر ستوكس 600 حيث خفضت أكبر شركة تعدين في العالم توقعاتها لإنتاج الحديد الخام بعد يوم من تقليص منافستها ريو تينتو تقديرات إنتاجها.

وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.4 بالمئة.

وارتفعت أسهم روش 1.2 بالمئة بعد أن زادت شركة صناعة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام 2019 عقب مبيعات فاقت توقعات المحللين في الربع الأول.

وصعدت أسهم كومرتس بنك 2.6 بالمئة بعد أن قالت وسائل إعلام إن بنك آي.ان.جي الهولندي انضم لقائمة عارضي الاندماج مع البنك الألماني عقب مساع مماثلة من دويتشه بنك وأوني كريديت الإيطالي.