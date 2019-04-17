تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.3%

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

جاءت هذه البيانات لتكون أحدث حلقة في سلسلة البيانات السلبية لقطاع السيارات الأوروبي، حيث تتراجع المبيعات للشهر السابع على التوالي منذ سبتمبر .2018

وأشار اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في تقريره الشهري الصادر اليوم إلى تراجع المبيعات خلال مارس الماضي بنسبة 3.9% سنويا.

ووصل إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي إلى 1.79 مليون سيارة وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 4.03 مليون سيارة.

وتراجعت المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في الأسواق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت المبيعات في إيطاليا بنسبة 9.6% سنويا وفي إسبانيا بنسبة 4.3% وفي بريطانيا بنسبة 3.4% وفي ألمانيا بنسبة 0.5%.

في الوقت نفسه حافظت "فولكسفاجن" الألمانية على مكانتها كأكبر مجموعة سيارات في الاتحاد الأوروبي من حيث الحصة السوقية حيث بلغت حصتها من السوق 23.8% وتلتها مجموعة "بي.إس.أيه" (بيجو ستروين) الفرنسية بحصة قدرها 16.9% ثم رينو الفرنسية أيضا بحصة قدرها 10.3% من السوق.