الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر ونصف

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف مع صعود أسهم شركات السيارات بفضل آمال إحراز تقدم في محادثات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 22277.97 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.

وقال وزير الاقتصاد توشيميتسو موتيجي أمس الثلاثاء إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا التجارة بعد محادثات على مدى يومين مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر لكن موتيجي عبر عن أمله في تحقيق نتيجة طيبة "في مرحلة مبكرة".

وقال متعاملون إن الأنباء ساهمت في صعود أسهم شركات السيارات التي تواجه خطر رفع الرسوم الأمريكية على الواردات من السيارات اليابانية.

وزاد سهم تويوتا موتور اثنين بالمئة وهوندا موتور واحدا بالمئة ومازدا موتور 2.5 بالمئة.

وعززت بيانات اقتصادية قوية من الصين المعنويات تجاه الأسهم اليابانية.

ونما اقتصاد الصين 6.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام وفقا لبيانات صادرة اليوم في تحد للتوقعات لتباطؤ أكبر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1630.68 نقطة.