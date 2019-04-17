الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 6.4 % في الربع الأول من 2019

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تحقيق الاقتصاد الصيني نموا نسبته 4ر6 % في الربع الأول من العام الحالي.

وظلت نسبة النمو على ما كانت عليه في الربع الأخير من عام 2018 .

وكان الاقتصاد الصيني حقق نموا نسبته 6ر6 % العام الماضي ، في أبطأ وتيرة نمو خلال ثلاثة عقود ، بسبب الضغط الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع الدين الحكومي.

