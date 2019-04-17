إصدار 70 ألف سجل تجاري لمؤسسات و5 آلاف لشركات في الربع الأول

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، 70292 سجلا تجاريا للمؤسسات في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من عام 2019، وفقا لما ذكرته الوزارة لـ"الاقتصادية".

وأضافت الوزارة، أن عدد السجلات التجارية المصدرة خلال الفترة نفسها للشركات بلغ 5052 سجلا تجاريا، وهو ما يعكس زيادة في نمو بدء الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية تزامنا مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري.

وأطلقت وزارة التجارة والاستثمار أخيرا تعديلات على نظامي الشركات والسجل التجاري، بهدف تعزيز تنافسية المملكة في مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال المعد من البنك الدولي "مؤشر بدء النشاط ومؤشر حماية أقلية المستثمرين"، وبما يعزز بلوغ أهداف "رؤية المملكة 2030" في الانتقال إلى المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وكذلك لمواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وهدفت التعديلات تيسير إجراءات بدء النشاط التجاري عبر اتباع حلول إلكترونية آمنة وميسرة تضعها الوزارة؛ ما ينعكس إيجابا على ترتيب المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال، وزيادة حماية أقلية المساهمين، وتحسين مستوى ثقتهم في الشركات، وتعزيز حقوقهم ووضع ضمانات الحوكمة اللازمة؛ لتشجيعهم على تقديم الدعم المالي والاستثمار، وطمأنتهم بأن استثماراتهم وأموالهم ستكون آمنة وتحظى بالحماية النظامية، وهذا بدوره يؤدي إلى تنمية الشركات بزيادة مصادر التمويل.