6 آلاف رخصة تعدين صدرت خلال 3 أعوام.. 65 % منها لمحاجر البناء

بلغ عدد رخص التعدين التي أصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 5985 رخصة، استحوذت رخص محاجر مواد البناء على النسبة الأعلى منها بما يقارب 64.6 في المائة.

ووفقا لبيانات حديثة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اطلعت "الاقتصادية" عليها، سجل عام 2018 النسبة الأعلى في إصدار رخص التعدين بإصدار 2045 رخصة، تلاه عام 2017 بإصدار 2019 رخصة، ثم عام 2016 بإصدار 1921 رخصة.

وبلغت محاجر مواد البناء 3864 رخصة تليها الرخص في مجال الكشف بإصدار 1631 رخصة، تليها رخص التعدين ومحاجر المواد الخام بإصدار 282 رخصة، تليها رخص المناجم الصغيرة بـ208 رخص.

ودشنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في يناير الماضي منصة "تعدين"، كما أطلقت النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية.

وتهدف المنصة الإلكترونية إلى تقديم الخدمات كافة، التي تخص القطاع ويمكن من خلالها حاليا الاستعلام عن مواقع المجمعات التعدينية وتجديد رخص محاجر مواد البناء داخل المجمعات التعدينية. وتم إعادة هندرة إجراءات تجديد رخص محاجر مواد البناء وتقليص الخطوات اللازمة لها، وأصبح بالإمكان تجديدها عبر المنصة الإلكترونية خلال مدة زمنية لا تزيد على سبعة أيام بحد أقصى، بدلا من 90 يوما في السابق.

وتتم العملية بطريقة تكاملية يتم خلالها التأكد من أهلية المنشأة والتزامها بالأنظمة والقوانين آليا عبر قنوات التكامل الحكومية وعلى مستوى عال من الأمان والتحقق.

ويقوم المستثمر خلال مراحل التجديد بسداد المستحقات المالية كافة، وإكمال جميع الإجراءات اللازمة آليا دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيس للوكالة.