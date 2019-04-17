تراجع طفيف لـ «نمو» .. وقيمة التداول تنخفض 18 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" خمس نقاط بنسبة 0.15 في المائة لتغلق عند 3620 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 18 في المائة إلى 2.3 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة تسعة آلاف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة إلى 132 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.8 في المائة. أما الصفقات فقد زادت 19 صفقة لتصل إلى 264 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 13.90 ريال، يليه "العمران" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 15.50 ريال. بينما تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 98 ريالا، يليه "الصمعاني" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 43.05 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 11 ريالا. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 643 ألف ريال، يليه "العمران" بقيمة 530 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 519 ألف ريال.