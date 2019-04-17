الأسهم المحلية تتجاوز 9100 نقطة .. وتسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2015

استطاعت الأسهم السعودية تجاوز 9100 نقطة مواصلة ارتفاعها للجلسة الثانية لتغلق عند 9139 نقطة بمكاسب 51 نقطة بنسبة 0.57 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2015. وارتفع مؤشر "إم تي 30" بالنسبة نفسها ليغلق عند 1359 نقطة بمكاسب سبع نقاط. وتحسنت وتيرة الارتفاع مع نمو السيولة فوق المعدل اليومي لتتجاوز ثلاثة مليارات ريال للجلسة الثانية. ويأتي ذلك على الرغم من عدم تغير العوامل الأساسية والفنية للسوق، حيث تتداول بمكررات ربحية مرتفعة.

ويأتي الارتفاع مدفوعا بسيولة تسبق زيادة وزن المؤشر في "فوتسي-راسل" وقرب انضمام السوق لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. ومع خروج السوق من الاتجاه الافقي الذي دام لثماني جلسات، ستكون السوق قادرة على الوصول إلى مستويات 9250 نقطة. واستمرارية الأداء الإيجابي يتطلب عوامل أساسية محفزة أبرزها نتائج الشركات للربع الأول.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9088 نقطة، وتراجع طفيفا في مطلع الجلسة ثم اتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 9141 نقطة رابحا 0.6 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9139 نقطة بمكاسب 51 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 357 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 31 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو تسعة ملايين سهم لتصل إلى 133 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 1 في المائة إلى 112 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ست قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.4 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 2.9 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 805 ملايين ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 11 في المائة بقيمة 366 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الدريس" بنسبة 4.98 في المائة ليغلق عند 31.60 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 4.23 في المائة ليغلق عند 51.70 ريال، وحل ثالثا "معادن" بنسبة 3.76 في المائة ليغلق عند 57.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تشب" بنسبة 3.55 في المائة ليغلق عند 27.20 ريال، يليه "أليانز" بنسبة 3.08 في المائة ليغلق عند 29.85 ريال، وحل ثالثا "زجاج" بنسبة 2.79 في المائة ليغلق عند 18.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 356 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 350 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 311 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية