بنوك الاحتياط الاتحادية الأمريكية أيدت الإبقاء على سعر الخصم قبل اجتماع مارس الماضي

أيدت بنوك الاحتياط الاتحادية الإقليمية الأمريكية وعددها 12 بنكا قرار الإبقاء على سعر الخصم (الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي على الأموال التي يمنحها للبنوك التجارية) عند مستوى 3% في التصويت الذي تم في فبراير ومارس الماضيين، على خلفية التقارير المتباينة بشأن الأحوال الاقتصادية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مديري بنوك الاحتياط الاتحادية الإقليمية، يرون أن الإبقاء على الموقف الراهن للسياسة النقدية خيار مناسب في الوقت الراهن من أجل تقييم ما إذا كانت البيانات الاقتصادية المقبلة ستظل متوافقة من النظرة المستقبلية التي تشير إلى نمو اقتصادي قوي، وسوق عمل قوية، مع استمرار معدل التضخم قريبا من المستوى الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياج الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وهو 2% سنويا.

وأشار بعض مديري بنوك الاحتياط الإقليمية إلى الضغوط على أجور العمالة في الولايات المتحدة مع استمرار صعوبة العثور على العمالة المطلوبة في ظل قوة سوق العمل، في حين يرى البعض تباطؤا في الإنفاق الاستهلاكي، وقال آخرون إن مبيعات التجزئة في مناطقهم مازالت قوية.

يذكر أن لجنة السوق المفتوحة كانت قد قررت في 20 مارس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية الرئيسية عند مستواها بين 2.25% و 2.5% دون تغيير.