تعاون بين رئاسة الحرمين و"كاوست" لخدمة الحجاج والمعتمرين

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" استعدادها التام لتسخير علمائها وجميع خدماتها العلمية والتقنية وأبحاثها ومختبراتها ومعاملها، في وضع حلول إبداعية وابتكارية لتطوير خدمات الحرمين الشريفين وتحويلهما إلى منطقتين ذكيتين على غرار المؤسسات المتقدمة في خدماتها رقميا، لخدمة الحجاج والمعتمرين.

جاء ذلك خلال استقبال الجامعة صباح أمس وفدا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

واستمع الوفد إلى شرح واف ومشاهدة عرض مرئي في الوقت نفسه عن رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية ومرافقها ومجالات أبحاثها الاستراتيجية ومعالجاتها كجامعة بحثية لتحديات القرن.

وأعرب سليمان الثنيان، نائب رئيس "كاوست" للشؤون الحكومية، عن فخر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية استقبالها وفدا من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، مؤكدا أنه "لا يوجد لدى "كاوست" أغلى من هذين الحرمين الطاهرين اللذين شهدا إشعاع النبوة الكريمة وحملا رسالة خير البشرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام".

بدوره، أبدى عبدالحميد المالكي نائب رئيس شؤون الحرمين للخدمات والتطوير الرغبة في الاستفادة من الخبرة العالمية لجامعة الملك عبدالله في تطوير الحرمين الشريفين وتحويلهما إلى بيئة ذكية تدار رقميا وإلكترونيا انطلاقا من أن رسالة الإسلام هي رسالة عالمية.

ولفت المالكي إلى أنهم بصدد تنفيذ خطة استراتيجية تضم 59 مبادرة لتطوير الخدمات في المكانين المقدسين، موضحا أن تنفيذ هذه المبادرات الجديدة يتطلب التعاون مع جامعة بحجم وإمكانيات "كاوست".

وأشار إلى ضرورة الاتفاق على وضع خطة عمل بين "كاوست" ورئاسة الحرمين، وخاصة أن في موسم عمرة وحج 2020 سيصل عدد الزائرين والحجاج إلى 15 مليون زائر وحاج، ما يتطلب الإسراع في التعاون مع "كاوست" للاستفادة من خبراتها التقنية في إدارة الحشود وتنظيمها بشكل سلس وتطوير جميع الخدمات الأخرى واستحداث خدمات جديدة أيضا.