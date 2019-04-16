أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الأول من العام 2019م، عن الفترة من 1/1/2019 وحتى 31/3/2019م على النحو التالي:
1 - تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
2 - إجمالي الأرباح النقدية الموزعة 10,200,000 ريال سعودي.
3 - ستكون التوزيعات النقدية على أساس 60 مليون وحدة قائمة
4 - حصة السهم من التوزيع قيمة الربح الموزع يبلغ 0.17 ريال سعودي (17 هللة لكل وحدة)، بعائد نسبته إلى سعر الطرح الأولي للوحدة يبلغ 1.70%
5 - نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 1.7
6 - ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الثلاثاء 18/08/1440 هـ الموافق 23/04/2019 م (نهاية التداول بتاريخ يوم الأحد 16/08/1440 هـ الموافق 21/04/2019 م).
7 - سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق
علما بأن نسبة التوزيعات إلى صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31/03/2019م تبلغ 1.72%
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.
"ملكية ريت" يوزع 10.2 مليون ريال على مالكي الوحدات عن الربع الأول من 2019
أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الأول من العام 2019م، عن الفترة من 1/1/2019 وحتى 31/3/2019م على النحو التالي:
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