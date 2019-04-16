إعادة التوازن لسلة "إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول"

أعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية عن إعادة التوازن لسلة صندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول تماشياً مع المؤشر الارشادي. وقد تم تنفيذ عملية إعادة التوازن لصندوق إتش إس بي سي السعودي 20 المتداول في 15 ابريل 2019 م تماشياً مع مؤشر الصندوق ومكونات المحفظة متاحة على موقع إتش إس بي سي العربية السعودية (www.hsbcsaudi.com).
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