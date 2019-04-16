الأسهم الأمريكية ترتفع عند بداية تداولاتها بعد نتائج أعمال إيجابية

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء عند بداية التداول، دافعة المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى يبعد أقل من واحد بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد نتائج أعمال تفوق التوقعات لشركتي الرعاية الصحية العملاقتين يونايتد هيلث وجونسون آند جونسون.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 97.42 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 26482.19 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 6.68 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 2912.26 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 24.56 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 8000.57 نقطة.