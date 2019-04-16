الاسترالي يعاني بسبب حذر البنك المركزي وباقي العملات تراوح مكانها

جرى تداول العملات الرئيسية داخل نطاقات ضيقة اليوم، وذلك قبل صدور بيانات أوروبية وصينية قد تشير إلى انتهاء الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وخسر الدولار الاسترالي بشكل مفاجئ بعد أن أبقى البنك المركزي الباب مواربا لخفض محتمل في أسعار الفائدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تراجعت تقلبات السوق لأدنى مستوياتها في سنوات. وكانت التحركات محدودة لكن التفاؤل حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية صينية قوية يدفع على ما يبدو المستثمرين للخروج من الملاذات الآمنة صوب العملات عالية المخاطر سعيا لعوائد أعلى.

وظل الين قرب أدنى مستوياته في 2019 مقابل الدولارين الأمريكي والاسترالي.

وصعد الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى اليوم في ظل حذر المستثمرين مع تطلعهم لمؤشرات على استقرار في الاقتصاد العالمي. وارتفع مؤشر الدولار في أحدث التعاملات إلى 96.950 بعد إنهاء الجلسة السابقة على تغير طفيف فحسب.

وأظهر محضر اجتماع أبريل لمجلس بنك الاحتياطي الاسترالي أن البنك المركزي يعتقد أن خفض أسعار الفائدة سيكون "ملائما" في حالة استمرار انخفاض التضخم وزيادة البطالة.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7144 دولار أمريكي بعد صدور وقائع الاجتماع، وذلك بعد بلوغ أعلى مستوياته في سبعة أسابيع يوم الجمعة الماضي.

وتركز الأسواق الآن على بيانات أوروبية وصينية قد تبرهن بشكل أكبر على تعافي الاقتصاد العالمي.

وتتضمن البيانات مؤشر زد.إي.دبليو الاقتصادي الألماني لشهر أبريل المقرر صدوره في حوالي التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش، والناتج المحلي الإجمالي الصيني غدا الأربعاء. وأشارت بيانات التصدير والائتمان الصينية الأسبوع الماضي إلى بعض الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية.

وانخفض اليورو إلى 1.1307 دولار، ماحيا مكاسب الجلسة السابقة.