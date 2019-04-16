أسهم أوروبا ترتفع لليوم الخامس بفضل قطاع التجزئة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم في الوقت الذي عززت فيه نتائج أعمال إيجابية لزالاندو أداء قطاع التجزئة ودعمت بيانات من الصين آمال استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، مرتفعا لليوم الخامس مع صعود معظم البورصات في المنطقة وقيادة المؤشر داكس الألماني للمكاسب.

وقفز سهم زالاندو أكثر من عشرة بالمئة، ليتصدر قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشرين ستوكس وداكس، بعد أن قالت شركة التجارة الإلكترونية إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الأول.

وصعد سهم أوني كريديت، أكبر بنوك إيطاليا، بعد وافق البنك وشركتان تابعتا على دفع 1.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية لتسوية تحقيقات بشأن انتهاكات للعقوبات الأمريكية على إيران ودول أخرى.

على الجانب الآخر، انخفض سهم لوفتهانزا اثنين بالمئة بعد أن تكبدت أكبر شركة طيران في ألمانيا خسائر في الربع الأول متضررة جراء ارتفاع تكاليف الوقود وفائض الطاقة الاستيعابية في أوروبا.

وخسر سهم ريان إير هولدنجز وإير فرانس كيه.ال.ام أكثر من واحد بالمئة لكل شركة.