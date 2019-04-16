"نيكي" يغلق عند أعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع المؤشر نيكي القياسي ليغلق عند أعلى مستوى في أربعة أشهر في بورصة طوكيو للأوراق المالية من جديد اليوم مدعوما بمكاسب للشركات الثلاث الكبيرة المشغلة للهاتف المحمول، بعد أن أعلنت ان.تي.تي دوكومو، أكبر مشغل في السوق، خفضا للأسعار دون التوقعات لتهدئ المخاوف بشأن حرب أسعار.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.24 في المئة إلى 22221.66 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى منذ أربعة أشهر من جديد، في حين تراجع المؤشرة توبكس الأوسع نطاقا 0.09 بالمئة إلى 1626.46 نقطة.

وكان مؤشر الاتصالات والمعلومات الفرعي الأقوى أداء بين 33 مجموعة صناعية مدرجة على المؤشر توبكس وصعد 1.7 بالمئة.

وقفز سهم ان.تي.تي دوكومو 3.6 بالمئة وارتفعت أسهم كيه.دي.دي.آي ذات الثقل على نيكي 5.9 بالمئة وتقدم سهم سوفت بنك 3.1 بالمئة.

وعقب إغلاق السوق أمس، قالت ان.تي.تي دوكومو إنها ستخفض الرسوم بما يصل إلى 40 بالمئة. ولكن لن يستفيد الكثير من المستخدمين بخفض بهذا الحجم كما أن خطة الأسعار الجديدة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع أنها معقدة، لا تشمل الرسوم على أجهزة الهاتف المحمول.