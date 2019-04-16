ترمب يهدد بفرض رسوم على كل صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السياسات التجارية للاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب "الحواجز التي يضعها أمام المنتجات الزراعية والسيارات والعديد من الأشياء الأخرى".

وقال ترمب في كلمة له أمام قادة قطاع الأعمال في ولاية مينسوتا الأمريكية "إنهم بالكاد يستوردون منتجاتنا الزراعية في حين أنهم يستطيعون بيع سيارات مرسيدس بنز (الألمانية) كما يمكنهم بيع أي شيء يريدونه في بلادنا بما في ذلك منتجاتهم الزراعية وهذا ليس عدلا وهذه الأيام تتغير بسرعة ".

وهدد ترمب الدول الأوروبية مجددا وقال "إذا لم يتغير الوضع سنفرض رسوما على كل سياراتكم وعلى كل شيء يأتي منكم إلينا. لا يمكنكم معاملة مزارعينا بهذه الطريق ولا يمكنكم معاملة شعبنا بهذه الطريقة".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية تعتزم الانتهاء من المباحثات التي تهدف للتوصل لاتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة بحلول أواخر تشرين أول/اكتوبر المقبل، وذلك بعدما وافقت دول الاتحاد على بدء المفاوضات.

