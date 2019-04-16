مدينة المستقبل تستضيف المشاركين في «احلم نيوم»

انطلق المشاركون في مسابقة "احلم نيوم" التي نفذتها مبادرة مسك الزمالة والتدريب في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" أخيرا، بالشراكة مع مشروع نيوم، في اتجاه معالم مدينة المستقبل نيوم، بهدف تعريف المشاركين والمشاركات في المسابقة على معالم نيوم، وتحديدا وادي" طيب اسم". ويتميز الوادي الذي يقع في خليج العقبة، ويبعد عن مركز مقنا 28 كلم، وعن مدينة تبوك 253 كلم, ويطل على الأراضي المصرية، بجمال طبيعته واعتدال طقسه، وتضاريسه المتنوعة والجذابة، التي تشمل الجبال المحيطة لجانبي الوادي، وجريان العيون وانتشار أشجار النخيل وتميز الشاطئ.

وهدفت الجولة التي نفذتها مؤسسة مسك الخيرية للمتسابقين البالغ عددهم 74 متسابقا إلى زيادة معرفة المتسابقين في نيوم، وبحث مشاريعهم التي وعد المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي، لمشروع مدينة نيوم بتبنيها جميعا، خاصة المشاريع الثلاثة الفائزة في جائزة المسابقة، حيث تسعى "مسك" إلى تمكين الشباب، وتحقيق طموحهم والاستثمار في العقول الشابة.

وبدأت الرحلة من منطقة شرما التي تطل على البحر الأحمر، مرورا بكثير من المناطق التي تسكنها حضارات تاريخية قديمة تعود إلى آلاف السنين منها "مدائن شعيب" التي تقع في محافظة البدع، وتضم منازل ومعابد منحوتة في الجبال والصخور، إضافة إلى زيارة منطقة عيون موسى التي يصل عددها إلى 12 عينا لمياه كبريتية في منطقة مقناء التي تطل على خليج العقبة.

كما شاهدوا عديدا من الشواطئ التي تحظى بنقاء المياه، وجمال الرمال، وتنوع التضاريس، فيما شملت الرحلة عدة أنشطة ثقافية وترفيهية منها "السمسمية"، وهو فن شعبي غنائي لسكان سواحل منطقة تبوك، ويظهر أسلوب حياتهم البحري، إضافة إلى استعراض بالهجن وسط جلسات خاصة هُيئت لهم.

وأشركت مؤسسة مسك ممثلة في مبادرة الزمالة والتدريب التابعة للمؤسسة تسعة آلاف طالب وطالبة في برنامجي الزمالة والتدريب خلال 2017 و2018 وشملت ابتعاث الطلبة إلى أفضل عشر جامعات في العالم، إضافة إلى برامج التدريب التعاوني والمهني في أكبر الشركات العالمية.

كما تم اختيار أبرز 200 طالب للمشاركة في مسابقة "احلم نيوم"، وذلك في أكتوبر الماضي، ثم تم قبول 110 من المشاركين والمشاركات الذين يشكلون 17 فريقا في يناير، حتى بلغ عدد المشاركين 74 مشاركا ومشاركة يمثلون 12 فريقا في مارس، بينما كانت المرحلة الأخيرة في أبريل الجاري التي كان فيها اختيار أفضل ثلاثة مشاريع.

يشار إلى أن مسابقة "احلم نيوم" انتهت وأعلن فيها ثلاثة فرق فائزة في المراكز الثلاثة الأولى من أصل 12 فريقا، وتراوح جوائزهم من 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) للمركز الثالث إلى 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار) للمركز الأول.