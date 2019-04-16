إطلاق موقع «إندبندنت التركية» .. ومحمد زاهد جول رئيسا للتحرير

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إطلاق موقع إندبندنت التركية Independentturkish.com، وذلك في إطار مشروعها لإطلاق مواقع الإندبندنت باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية، فيما سبق هذا الموقع إطلاق إندبندنت عربية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأعلنت المجموعة تعيين الإعلامي والمحلل السياسي التركي المعروف محمد زاهد جول رئيسا لتحرير إندبندنت التركية، ويضم الموقع من مقره في إسطنبول كفاءات إعلامية وصحافية متميزة ذات خبرات إعلامية متنوعة.

ويتمتع محمد زاهد جول بخبرات ثرية في مجالات الصحافة والإعلام والدراسات والأبحاث وإنتاج البرامج التلفزيونية، ويعرف عن محمد زاهد جول إلمامه الواسع بالشأن السياسي التركي والعربي، ويعد مشروع الإندبندنت باللغة التركية، إضافة متميزة تجتمع إلى موقع صحيفة الشرق الأوسط باللغة التركية.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت العام الماضي توقيع عقد إطلاق صحيفة الإندبندنت البريطانية الرقمية بأربع لغات يتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي. في هذا السياق، صرح عبد الرحمن الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قائلا "يأتي إطلاق هذا المشروع الإعلامي في مرحلته الثانية متابعة لمشروعنا مع شركة الإندبندنت البريطانية". وأضاف "نطمح إلى أن يستقطب موقع الإندبندنت التركية جماهير واسعة من الناطقين باللغة التركية يتطلعون إلى قراءة محتوى متنوع وعالي المهنية، ونتطلع إلى أن تثري هذه المشاريع صناعة الإعلام والمحتوى في منطقتنا".