وول ستريت تغلق منخفضة تحت ضغط الأسهم المالية

أغلقت بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع طفيف اليوم الاثنين تحت ضغط أسهم القطاع المالي، بعدما أثرت نتائج أعمال جولدمان ساكس وسيتي جروب المخيبة للآمال سلبا على معنويات المستثمرين.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 30.13 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 26382.17 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.88 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 2905.53 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 8.15 نقطة أو 0.1 بالمئة إلى 7976.01 نقطة.