وول ستريت تغلق منخفضة تحت ضغط الأسهم المالية

أغلقت بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع طفيف اليوم الاثنين تحت ضغط أسهم القطاع المالي، بعدما أثرت نتائج أعمال جولدمان ساكس وسيتي جروب المخيبة للآمال سلبا على معنويات المستثمرين.
ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 30.13 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 26382.17 نقطة.
ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.88 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 2905.53 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 8.15 نقطة أو 0.1 بالمئة إلى 7976.01 نقطة.
أسواق الأسهم- العالمية
- "فيسبوك": تعطل "واتساب" و "انستغرام" في بعض دول العالم
- اعتقال المسؤولة المالية في «هواوي» يهز الأسواق العالمية ويهدد بنسف الهدنة التجارية
- أكبر طائرة في العالم تحلق فوق كاليفورنيا.. بطول ملعب كرة قدم
- "الطيار" تعلن تغيير اسمها إلى مجموعة "سيرا" القابضة
- تراجع النمو الاقتصادي في الصين الى 6.3%
- لأول مرة.. ركبة صناعية عن طريق طباعة الخلايا الحية
- مدينة أمريكية للبيع بـ 8 ملايين دولار
- مصر تتوقع إتاحة تسوية ديونها السيادية بآلية يوروكلير في أكتوبر
- "التعليم": التسجيل في رياض الأطفال يبدأ الأحد القادم عبر "نور"
- سول تطالب واشنطن بالإعفاء من الرسوم الأمريكية على السيارات
أضف تعليق