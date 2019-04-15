«المالية» لـ"الاقتصادية" : إعلان استراتيجية الدين العام قريبا .. ونستهدف الاقتراض في 2020

كشفت لـ"الاقتصادية" وزارة المالية، أنها ستعلن استراتيجية الدين العام قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة لديها مستهدفات لطرح قروض في 2020.

وقال فهد السيف؛ مدير إدارة مكتب الدين العام في الوزارة، إن المكتب سيعلن الخطة السنوية للإقراض الخاصة بإدارة مكتب الدين العام، وسيتم خلالها ذكر حجم إقراض السندات لتغطية العجز وتفصيلاتها من حيث التمويل الداخلي والخارجي، فضلا عن الاستحقاقات والمستهدفات.

وبحسب مكتب إدارة الدين، فإن إجمالي الديون المستحقة على الحكومة بلغ 560 مليار ريال، وهي مؤلفة من 54 في المائة من ديون داخلية بالريال و46 في المائة ديون خارجية بالدولار، من السندات والصكوك والقروض مع آجال استحقاق تراوح بين 5 إلى 31 سنة (بمتوسط سبعة إلى ثمانية أعوام)، كما يتوزع سعر العائد الثابت والمتغير بنسب 73 في المائة و27 في المائة من الإجمالي على التوالي.

وقدر المكتب العجز في الميزانية للسعودية بـ131 مليار ريال للعام الجاري، ولتمويل هذا العجز تخطط المالية للاعتماد على صافي إصدارات الدين العام بمبلغ يصل إلى 118 مليار ريال سعودي تقريبا، إضافة إلى أن المتبقي سيتم تمويله من خلال الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

وإضافة إلى ذلك بحسب الخطة ستتم إعادة تمويل مبلغ ملياري ريال من الدين المستحق في العام الجاري، ما يجعل سقف إجمالي إصدارات الدين يصل إلى 120 مليار ريال تقريبا لعام 2019.

واستنادا إلى خطة الاقتراض السنوية، يتوقع المكتب أن تصل المحفظة المستهدفة مع نهاية العام الجاري إلى 678 مليار ريال تقريبا، أي 21.7 في المائة كمعدل للدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تنقسم الديون الداخلية والخارجية في المحفظة المستهدفة بين 55 في المائة إلى 56 في المائة للديون الداخلية، وما بين 44 في المائة إلى 45 في المائة للديون الخارجية، بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية المتعلقة بإدارة الدين العام.