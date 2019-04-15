أرباح "سيتي جروب" خلال الربع الأول تتجاوز التوقعات

أعلنت مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية اليوم الاثنين، زيادة أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2% سنويا بفضل خفض النفقات وانخفاض الضرائب، في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات وارتفاع تكلفة الاقتراض. وقد تراجعت إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2% سنويا.

جاءت أرباح السهم الواحد أعلى من توقعات المحللين في حين جاءت الإيرادات أقل من التوقعات.

وقال "ميشيل كوربات" الرئيس التنفيذي للمجموعة الأمريكية إن أداء كل من قطاعي التجزئة والاستثمارية المصرفية كان جيدا "وقد رأينا زخما في هذه المجالات التي استثمرنا فيها مثل بطاقات الائتمان الأمريكية وسندات الخزانة وحلول التجارة والخدمات المصرفية الاستثمارية".

وبلغ صافي أرباح "سيتي جروب" خلال الربع الأول من العام الحالي 71ر4 مليار دولار مقابل 62ر4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 2% سنويا، في حين بلغت أرباح السهم الواحد 87ر1 دولار مقابل 68ر1 دولار بزيادة نسبتها 11% خلال الفترة نفسها. وكان المحللون يتوقعون وصول أرباح السهم الواحد خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8ر1 دولار فقط.

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة المصرفية خلال الربع الأول 58ر18 مليار دولار مقابل 87ر18 مليار دولار بتراجع نسبته 2% سنويا.