"ترافيجورا" تستحوذ على ثاني أكبر شركة لإنتاج الزنك في العالم

قررت مجموعة "ترافيجورا جروب" الهولندية للتجارة الاستحواذ على شركة "نيرستار" أكبر منتج للزنك في أوروبا وثاني أكبر منتج له في العالم، كجزء من اتفاق لإعادة جدولة ديون "نيرستار" وإنقاذها من الإفلاس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه وفقا لهذا الاتفاق، فإن "ترافيجورا" وهي المساهم الرئيسي في "نيرستار" وأحد أكبر موردي الخام لها وعملائها ومموليها، عرضت حزمة من أوراقها المالية على دائني "نيرستار" مقابل شطب ديونهم على الشركة.

وقال "جيرمي فاير" الرئيس التنفيذي لشركة "ترافيجورا" في بيان "خطة إعادة جدولة الديون المقترحة، هي أفضل حل لكل الأطراف، رغم الخسائر المؤلمة والكبيرة التي حدثت.. نيرستار واجهت صعوبات مالية وتشغيلية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، لكن لديها في الوقت نفسه عمليات صناعية وتعدينية كبيرة يمكننا بناء مستقبل مستقر على أساسها".

في الوقت نفسه، تتضمن خطة إعادة جدولة الديون بيع أصول مملوكة لشركة "نيرستار" إلى شركة جديدة مقرها في بريطانيا، وتمتلك "ترافيجورا" 98% من أسهمها. وستمتلك "نيرستار" الحصة المتبقية من أسهم الشركة البريطانية وهي 2%.

وتمثل الصفقة، نهاية لشركة "نيرستار" التي يبلغ عمرها 10 سنوات وتراكمت عليها الديون خلال السنوات الماضية. وفي العام الماضي قدمت "ترافيجورا" إلى "نيرستار" حزمة إنقاذ قيمتها 650 مليون دولار بهدف استمرار نشاطها في مواجهة نقص السيولة لديها.

وتحتاج ""ترافيجورا" إلى موافقة 75% من الدائنين في كل فئة على الخطة بحلول 29 أبريل الحالي حتى تصبح سارية وقابلة للتنفيذ. كما تحتاج الصفقة إلى موافقة إحدى المحاكم في بريطانيا.