غرامة أمريكية بـ 1.3 مليار دولار يتكبدها بنك إيطالي انتهك العقوبات على إيران

قالت السلطات الأمريكية اليوم إن أوني كريديت، أكبر بنك في إيطاليا، سيدفع 1.3 مليار دولار للسلطات في الولايات المتحدة لتسوية تحقيقات في انتهاك عقوبات أمريكية على إيران ودول أخرى.

وقال سايرس فانس مدعي منطقة مانهاتن في بيان إن بنك أوني كريديت سيقر بالذنب أيضا في محكمة ولاية نيويورك بخصوص تحويل مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني عبر بنوك في مانهاتن نيابة عن دول وكيانات تخضع لعقوبات.

وأجرى البنك التسوية مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي ومدعي مانهاتن وإدارة الخدمات المالية في نيويورك.