مؤتمر القطاع المالي .. 2000 مشارك يناقشون التمويل الإسلامي والعقاري والتأمين

أعلن خالد الحمود عضو مجلس هيئة السوق المالية وعضو اللجنة الاشرافية لـ "مؤتمر القطاع المالي" أن المؤتمر يستهدف استقطاب نحو 2000 مشارك ممن يمثلون قيادات عالم المال والأعمال وممثلين من القطاعين العام والخاص محليا وإقليميا وعالميا. وقال الحمود خلال المؤتمر الصحفي اللجنة المنظمة لمؤتمر القطاع المالي والممثلة بكل من وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية للكشف عن تفاصيل المؤتمر. أن المملكة من خلال مؤتمر القطاع المالي تهدف إلى تمكين أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والاجتماع في مكان واحد لهدف تبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات واستعراض أفضل الممارسات لتطوير القطاع.

من جهته أكد يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (آفاق مالية واعدة) وهو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية السعودية 2030. وأنه سيتضمن عددا من الفعاليات المصاحبة له حيث سيقام معرض يتضمن جناح تعريفي ببرنامج تطوير القطاع المالي بالاضافة لمجموعة من أجنحة الجهات المشاركة. كما أوضح الثنيان أن من ضمن الأنشطة المصاحبة للمعرض عرض برنامج تحدي الهوامير الذي تبثه قناة روتانا حيث يتيح البرنامج الفرصة لرواد ورائدات الأعمال لتقديم مشاريعهم الريادية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية. كما تتضمن الأنشطة المصاحبة عددا من ورش التداول الافتراضي بالإضافة لرحلة المعرفة المالية التي تهدف لتعزيز الثقافة المالية والوعي المالي وزيادة التوعية بأهمية الادخار والتخطيط المالي

وتحدث فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام ورئيس اللجنة الفنية : قائلا سيشهد "مؤتمر القطاع المالي جلسات عمل وحلقات نقاش متنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من كبار المختصين والخبراء في القطاع المالي. وأضاف "ستتناول جلسات المؤتمر محاور مختلفة منها : بناء القدرات في القطاع المالي والتمويل الإسلامي وسوق التمويل العقاري والتقنية المالية في القطاع المالي كما سيستعرض المؤتمر أبرز التحديات والفرص في قطاع التأمين".