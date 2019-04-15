الجبير يلتقي وفدا فرنسيا يضم 30 شخصية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض يوم أمس، وفداً من جمهورية فرنسا مكوناً من 30 شخصية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود كاتب، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون السلم والأمن خالد السلمان.