"الاتصالات" تناقش التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات للأعمال

افتتح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس اليوم بمقر الهيئة بالرياض, ورشة عمل بعنوان "قطاع الاتصالات للأعمال.. بين الطموح والتحديات", تهدف إلى تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات الاتصالات والقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بحضور ممثلي عدة جهات حكومية وشركات الاتصالات المرخص لها في المملكة.

وأكد الرويس في كلمته الافتتاحية على دور الهيئة في رعاية التعاون المشترك بين كافة الجهات المساهمة في بناء هذا القطاع، بما فيها مقدمو الخدمات والجهات المستفيدة من قطاع الأعمال, مؤكداً أهمية حضور هذه الجهات على طاولة الحوار مما يعد أولى مؤشرات نجاحه، وفاعلية مخرجاته.

وعدّ الورشة انطلاقًا لمرحلة التعاون المثمر، في سبيل الارتقاء بقطاع الأعمال، وتمكين الجهات من تبني آليات التحول الرقمي، وهو أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأحد أهم أولويات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلةً بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقدمت شركات الاتصالات المقدمة للخدمة عروضًا مرئية حول قطاع الأعمال ومستهدفاتها لتغطية احتياجاته, كما كانت للجهات الممثلة لقطاع الأعمال مع مقدمي الخدمة جلسة نقاش مفتوحة حول التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وأهم حلولها، بالإضافة إلى جودة الخدمات، ومدى مناسبة أسعارها.