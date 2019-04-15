أرباح "سيتي جروب" ترتفع إلى 1.4 مليار دولار مدعومة بالأنشطة المصرفية الاستثمارية

أعلن سيتي جروب أرباحا فصلية أفضل من المتوقع اليوم الاثنين مدعوما بارتفاع في إيرادات الأنشطة المصرفية الاستثمارية وتراجع النفقات.

وزادت إيرادات الصيرفة الاستثمارية 20 بالمئة إلى 1.4 مليار دولار، إذ عوض نمو قوي في الخدمات الاستشارية وتعهدات تغطية إصدارات السندات من الدرجة الاستثمارية أثر تراجع في تغطيات طروح الأسهم.

ونما تداول السندات واحدا بالمئة في تناقض كبير مع جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان اللذين سجلا تراجعا.

لكن انخفاضا بنسبة 24 بالمئة في تداولات الأسهم ضغط على إجمالي إيرادات سيتي، والتي تراجعت اثنين بالمئة إلى 18.58 مليار دولار وجاءت دون تقديرات المحللين بفارق طفيف.

ولم يطرأ تغير يذكر على إيرادات التجزئة المصرفية، أكبر أعمال البنك، إذ سجلت 8.5 مليار دولار، وذلك بسبب ضعف الأداء في آسيا.

كان البنك قال في وقت سابق هذا العام إن دخل أنشطة الإقراض سيرتفع ملياري دولار مقارنة مع 2018.

وارتفع إجمالي قروض ثالث أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول ثلاثة بالمئة إلى 682.3 مليار دولار، بينما زادت الودائع خمسة بالمئة إلى 1.3 تريليون دولار دون أخذ تقلبات سعر الصرف في الحسبان.

وزاد صافي هامش الفائدة، وهو مقياس ينال متابعة عن كثب، ثماني نقاط أساس إلى 2.72 بالمئة في ربع السنة، بينما انخفض إجمالي نفقات التشغيل ثلاثة بالمئة إلى 10.58 مليار دولار.

وارتفع صافي الربح إلى 4.71 مليار دولار بما يعادل 1.87 دولار للسهم، في الربع الأول المنتهي في 31 مارس آذار، مقارنة مع 4.62 مليار دولار أو 1.68 دولار للسهم قبل عام.

وبحسب بيانات آي.بي.إي.اس من رفنيتيف، كان المحللون يتوقعون ربحا قدره 1.80 دولار للسهم.

