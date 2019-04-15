نمو المناولة بميناء ينبع التجاري 138%

حقق ميناء ينبع التجاري نمواً في عمليات المناولة خلال شهر مارس لعام 2019م، بإجمالي أكثر من (458,719) ألف طن، وبنسبة زيادة بلغت 138% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.

ويُعد هذا الارتفاع في عمليات المناولة مؤشراً على نجاح الميناء في تسويق خدماته أثر استكمال المشاريع التطويرية للميناء في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الرامية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.

ويتطلع ميناء ينبع التجاري إلى الاستمرار قدماً في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية ومشاريع استثمارية لمواكبة ما يشهده من نقلة نوعية في تاريخه على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه ومكانته الاقتصادية والتجارية المهمة في المنطقة.