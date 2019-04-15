الأسهم السعودية تفقد 32 نقطة بضغط «المصارف» .. والسيولة دون المعدلات اليومية

أنهت الأسهم السعودية سلسلة من الارتفاعات دامت لأربع جلسات لتغلق عند 9055 نقطة فاقدة 32 نقطة بنسبة 0.36 في المائة. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر بلغت 0.47 في المائة ليغلق عند 1346 نقطة فاقدا ست نقاط. وجاء الضغط من قطاع المصارف بقيادة سهم "الراجحي". وأشير في تقرير سابق إلى أن السوق تتعرض لزيادة في العروض خلال موجة ارتفاعها الأخيرة مع تراجع نشاط السوق في الجلسة الأخيرة، ما يعطي مؤشرا على ضعف الاتجاه الصاعد. ومع تراجع السوق اليوم، قد تجد السوق صعوبة في العودة لإكمال سلسلة الارتفاعات من دون وجود معطيات جديدة محفزة خاصة في ظل إحجام المتعاملين عن السوق، إذ انخفضت السيولة دون ثلاثة مليارات ريال وأقل من المعدل اليومي للتداول منذ بداية العام الجاري، واستمرار ذلك سيزيد قلق المتعاملين، ما يزيد من عمليات جني الأرباح التي تضغط على السوق بتزايد وتيرة التراجع، خاصة في ظل انحسار المعطيات وترقب نتائج الشركات للربع الأول.

ولا يبدو على السوق حاليا التفاعل مع قرب انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة أو زيادة حصتها في فوتسي-راسل، ولا تزال نحو 18 شركة من مؤشر MSCI أداؤها أقل من السوق منذ بداية العام.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 9087 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 9042 نقطة فاقدا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9055 نقطة فاقدا 32 نقطة بنسبة 0.36 في المائة. وتراجعت السيولة 29 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 24 في المائة بنحو 32 مليون سهم لتصل إلى 101 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.18 في المائة. وتراجعت الصفقات 20 في المائة بنحو 22 ألف صفقة لتصل إلى 91 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.84 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.37 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 764 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 441 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 336 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "تشب" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 28.20 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 30.20 ريال، وحل ثالثا "أكسا التعاونية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "أسيج" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 20.02 ريال، يليه "الباحة" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 20.40 ريال، وحل ثالثا "البلاد" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 331 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 165 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 99 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية